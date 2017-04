Theaterdrama ab 14 Jahre

Ein geheimnisvoller Diener bringt drei Menschen, die reiche Estelle, die Postangestellte Inès, sowie den Journalist Garcin, in einen Raum und sperrt diese dort, ohne Hoffnung auf einen Ausweg, ein. Die Drei sind nun in diesem einen Raum eingeschlossen, in welchem sie sich gegenseitig als Peiniger und Opfer ausgesetzt sind. Das ist die Hölle.

