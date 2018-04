× Erweitern Theater 11 No Exit

Das Jugendtheater zeigt seine Version des Sartre-Klassikers „Geschlossene Gesellschaft“. Die Inszenierung von Kira Petrov wurde in Weißrussland mit dem 1. Platz in der Kategorie „Bestes Theaterstück“ und „Beste Hauptdarstellerin“ ausgezeichnet.

Zum Inhalt: Ein geheimnisvoller Diener bringt drei Menschen, die reiche Estelle, die Postangestellte Inès, sowie den Journalist Garcin, in einen Raum und sperrt diese dort, ohne Hoffnung auf einen Ausweg, ein. Die Drei sind nun in diesem einen Raum eingeschlossen, in dem sie sich gegenseitig als Peiniger und Opfer ausgesetzt sind. Das ist die Hölle.

Karten zum Preis von 12 Euro (ermäßigt 7 Euro) gibt es bei Nordwestticket, auf www.theater11.de und an der Abendkasse.„No Exit"