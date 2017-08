Ende September ist es wieder soweit: Dann treffen Werder Bremen und der Hamburger SV im Nordderby der Fußball Bundesliga aufeinander. Für alle, die es gar nicht abwarten können, stellt dodenhof in Kooperation mit der Kath Gruppe am 1. und 2. September ein eigenes Nordderby in Form eines Torwandschießens auf die Beine. Eine hohe Trefferquote lohnt sich besonders: Bei sechs Treffern (drei unten, drei oben) winkt als Hauptpreis ein nagelneues VW Beetle Cabriolet. Geschossen werden kann an beiden Tagen von 12 bis 20 Uhr. Gibt es mehrere schusssichere Teilnehmer, entscheidet ein Stechen. Teilnahme ab 18 – Kinder und Jugendliche können in Begleitung Ihrer Eltern teilnehmen.

Das Nordderby ist die Abschlussaktion in den Just Relax-Sommergärten auf dem ModeWelt Vorplatz. Hier laden zahlreiche unterschiedliche Gartentypen vom Campinggarten über den Biergarten bis zum Schwimmbadgarten und einer Festivalwiese zum sommerlichen Entspannen ein. Weitere Infos unter www.dodenhof.de