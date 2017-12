Nun singet und seid froh

Weihnachtsliedersingen für alle im Staatstheater

Für viele gehört das alljährliche Singen von Weihnachtsliedern in die Adventszeit wie Plätzchenbacken und Kerzenschein. Aber oft fehlt die passende Gelegenheit oder man kann die Noten nicht mehr finden. Egal ob textsicher bis Strophe fünf oder ob hier und da die Melodie entfallen ist: Beim gemeinsamen Weihnachtssingen im Staatstheater unter Anleitung von Thomas Honickel am Flügel ist garantiert für jeden etwas dabei. Das Publikum kann sein Liedrepertoire erweitern, kommt in den Genuss auch mal mehrstimmig zu singen und aus voller Brust die Klassiker zu schmettern. Mit Sicherheit aber kommt die ganze Familie in Weihnachtsstimmung.

Es gibt noch Karten zu 5,-€ an der Theaterkasse, unter Tel 0441.2225-111 und www.tickets.staatstheater.de