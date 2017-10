Wohltuende Aufgüsse, herrliche Verwöhnmomente und Frauen unter sich: Am Dienstag, den 10. Oktober findet in der GraftTherme erneut der Damentag „Nur für Sie“ statt. An diesem Tag haben ausschließlich die weiblichen Besucher Zugang zum Saunabereich der GraftTherme. Auf die Damen wartet ein besonderer Aufgussplan und weitere kleine Überraschungen, die das Entspannungsprogramm abrunden. Der Ausflug in die GraftTherme lohnt sich mit der besten Freundin oder als Mutter-Tochter-Tag, um entspannt in den Tag zu starten oder um nach der Arbeit abzuschalten. Der Saunabereich steht den Damen zum Seele baumeln lassen von 10 bis 22 Uhr zu Verfügung. Es gelten die regulären Eintrittspreise.