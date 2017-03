O Sole Mio

Tanztheater für Kinder ab 5 Jahre

Das Tanzstück für Kinder erzählt die Geschichte einer kleinen Maus namens Pavarotti, die den großen Traum hat berühmt zu werden, die aber doch scheinbar ganz untalentiert mit ihren Geschwistern in einer Wirklichkeit lebt, die hart und unbarmherzig ist. Die Vier müssen sich allein durchschlagen. Ihre Mutter ist schon lange im Himmel. Sie wohnt dort Wand an Wand mit einem berühmten Opernsänger. Oft denkt sie an ihre Lieben auf der Erde und schaut ihnen deshalb durch ihre Träume zu.

Aber so schlimm ist das Leben der vier Mäusegeschwister dann doch nicht. Denn erstens wohnen sie in einem interessanten Haus - einem Theater - und zweitens gibt es da noch den alten Hausmeister namens Herbert. So hieß auch mal ihr Vater, den sie aber nie kennengelernt haben.

Kosten: 8,00 Euro für Kinder, 11,00 Euro für Erwachsene, Ticketvorverkauf unter 0421-363636