Oberneulander Oldtimerfest

Auf der Festwiese an der Oberneulander Eiche werden am 7. Mai 2017 historische Pkws, Busse, Traktoren und Motorräder gezeigt. Hier trifft man sich, um die altehrwürdigen Modelle zu bestaunen und um sich unter Oldtimer Fans auszutauschen. Die außergewöhnliche Ansammlung an verschiedensten Modellen besonders alter Fahrzeuge macht das Oberneulander Oldtimer Fest zu etwas ganz besonderem.

Angeboten wird eine Mischung aus Oldtimer Rallye, Geschicklichkeitsfahren, Parade historischer Traktoren und Dorffest für die ganze Familie mit stilvoller Musik, ausgesuchter Gastronomie, Kinderprogramm, Hüpfburg, viel Freude und guter Laune. Das Veranstaltungsgelände befindet sich im Herzen von Oberneuland: auf der Meta-Rödiger-Wiese (westlich der Rockwinkeler Heerstraße).

Ein Großteil des Erlöses kommt einer lokalen sozialen Einrichtung zu Gute.

Programm: