Das Oberuferer Christgeburtsspiel ist ein alt überliefertes Schauspiel in Mundart. Es erzählt das Krippengeschehen (Wanderung Josephs und Marias nach Bethlehem, Herbergssuche, Geburt im Stall, Verkündigung an die Hirten und Opferung an der Krippe). Ein steter Wechsel zwischen bäuerlichem Schalk und inniger Frömmigkeit macht das Schauspiel zu einem besonderen Erlebnis.

Für Kinder, kostenfrei.