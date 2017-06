× Erweitern Foto: Daniela Gräf Bastel-Nachmittag für Kinder, Mehr-Generationen-Haus-Schaumlöffel

Aus Früchten der Saison ein leckerer Obstsalat „gebastelt“. Serviert wird er in einer lustig zugeschnittenen Melone und natürlich am Schluss auch verzehrt. Begleitpersonen können in dieser Zeit im Begegnungscafé des Hauses Kaffee trinken und selbst gebackenen Kuchen genießen.

Teilnahme: 2,50 Euro, Anmeldung erforderlich unter 0421-80609874