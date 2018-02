Österliche Blumentöpfe aus Decopatch

In gemütlicher Atmosphäre des Eltern-Kind-Cafés können sich Eltern kreativ betätigen und bei Kaffee und Tee austauschen, während die Kinder spielen. Eine Auswahl an Spielzeug für die Kleinen ist selbstverständlich vorhanden. Am heutigen Tag wollen wir für das Osterfest schöne Blumentöpfe mit Decopatch gestalten. Es entstehen individuelle Blumentöpfe für den Garten, Balkon oder die Ostertafel. schmücken.

Das Kreativ-Café ist ein gemeinsames Projekt von WERDER BEWEGT - LEBENSLANG, dem Bürgerhaus Hemelingen und der AOK Bremen/Bremerhaven.

Der Teilnahmebeitrag liegt bei 6 Euro. Eine Anmeldung ist erforderlich.