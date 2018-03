Of Coming Tales

Eine Produktion von Moks- und Junge Akteure im Rahmen des Azubifestivals Bremer Frühling:

„Alle Märchen sind nur Träume von jener heimatlichen Welt, die überall und nirgends ist.“ (Novalis) — Nach „Still out there“, das sich mit der Überschreibung der „Bremer Stadtmusikanten“ beschäftigte, führt kainkollektiv seine theatrale Forschung über die Märchen, die unsere Gegenwart zu erzählen hat, fort. In einer groß angelegten Installation quer durch Brauhaus, Brauhauskeller, Foyer sowie Hinter- und Lagerräume von Junges.TheaterBremen entsteht diesmal eine interdisziplinäre Märchenmaschine. Sie beinhaltet zum einen unbekannte, aus verschiedenen Kulturen stammende Geschichten, zum anderen ganz aktuelle Berichte und dokumentarische Materialien der Stadtrealität, Interviews und Geschichten mitten aus dem Leben Bremens, die zurückwirken auf die großen, alten Erzählungen der Menschheit und womöglich neue ergeben. Gemeinsam mit dem Moks-Ensemble, jungen AkteurInnen, TänzerInnen, Sopranistinnen und einem Videokünstler wird so ein vielfältiges Kaleidoskop entstehen, das von vergangenen und kommenden Geschichten zu erzählen und ZuschauerInnen jeden Alters in einer Art Stationendramaturgie durch die komplette oder einzelne Teile der Installation zu führen weiß.

Der Eintritt kostet 10 Euro, Auszubildende zahlen die Hälfte.