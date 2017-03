Offene Holzwerkstatt für Groß und Klein

Holzwerkstatt für Kinder und Eltern

Das Angebot richtet sich nicht nur an Erwachsene, sondern auch an Kinder, die Lust haben, mit Holz zu arbeiten. Vielleicht wäre die „Offene Holzwerkstatt“ deshalb eine gute Idee für ein gemeinsames Hobby von Eltern und Kind.

Sperrholzplatten werden von den Teilnehmern erst vorlackiert und dann mit einer Dekupiersäge in verschiedene Formen gesägt: „Damit die Kanten glatt und gerade sind“, verrät Rolf Dieter Fischer den Grund für den Einsatz der Profisäge, die auch Kunsthandwerker verwenden. So entstehen kleine bunte Vogelhäuschen, Türschilder für das Kinderzimmer oder – passend zu Ostern – niedliche Osterhasen zum Hinstellen oder zum Festklemmen an das Osternest.

Weitere Informationen über www.bzvahr.de

Kosten: Kostenfrei