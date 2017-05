Eltern, Jugendliche und Kinder werden in Einzelgesprächen in Bezug auf Fragen des Familienalltags, der Erziehung und allen anderen Themen, die ihnen wichtig sind, beraten. Die Elten sowie die Kinder und Jugendlichen werden in schwierigen Situationen und Phasen des Lebens unabhängig von Alter, Konfession und Nationalität anonym und kostenlos unterstützt.

Weitere Informationen unter 0421-5971230