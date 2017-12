Offener Kommunikationstag

Wertschätzender Umgang in Familie, Schule, Partnerschaft, auf der Arbeit, unter Nachbarn und Freunden ist so wichtig, aber nicht immer fällt er leicht. Wie man ihn ganz einfach zur Gewohnheit werden lassen und seinen Alltag dadurch erleichtern kann, erklärt Mediatorin Petra Haslop an diesem Nachmittag in ungezwungener Runde bei Kaffee, Tee und Spielen. Für Kinder und Jugendliche ist der Eintritt frei, kleine Spenden und Kekse sind willkommen.

16.00 - 16.15 Uhr Impulsvortrag: Was uns im Miteinander verbindet und was uns trennt

17.00 - 17.15 Uhr Impulsvortrag: Unterschied zwischen Empathie und Sympathie/Helfen

Nach den Impulsvorträgen gibt es kurze und leichte Übungen für Interessierte, zum Mitmachen oder Zuschauen. Dazu gibt es Kaffee, Tee, Spiele und den Büchertisch.

Kostenlos für Kinder und Jugendliche. Eine freiwilliger Beitrag ist willkommen und/oder Kekse. Info und Anmeldung bei Mediatorin Petra Haslop, 0421-89776301.