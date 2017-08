Oktoberfest in Posthausen

Gaudi in Blau-Weiß im Norden: dodenhof feiert vom 16. September bis zum 2. Oktober das Oktoberfest 2017 – erstmals in einer exklusiven Almhütte auf zwei Ebenen. Rund 200 Personen können hier von donnerstags bis samstags sowie am verkaufsoffenen Sonntag (1. Oktober) und am Montag, 2. Oktober, zünftig schunkeln, singen und schmausen – bei Live-Musik und bayerischen Schmakerln.

Das Fest beginnt am Samstag, 16. September, um Punkt 12 Uhr mit dem Anstich vom ersten Fass Paulaner-Oktoberfestbier. Nach dem offiziellen Startschuss beginnt die Oktoberfest-Saison 2017 in der Almhütte „Wilde Hilde“, die extra nach Posthausen geschafft wird. Gefeiert wird donnerstags von 17:30 bis 24 Uhr, freitags und samstags von 12 bis 24 Uhr, am 1. Oktober von 12 bis 22 Uhr und am 2. Oktober von 12 bis 24 Uhr. Das Eventteam von dodenhof empfiehlt dringend, Sitzplatzreservierungen vorzunehmen. Buchbar sind in diesem Jahr zwei Zeiten: Die Jausenzeit von 17:30 bis 20 Uhr und die Wiesnstimmung von 20 bis 24 Uhr. Reservierungsanfragen telefonisch unter 04297/36563 oder persönlich an der Center-Information in der Shop-Mall.