Pferde mit dem gekrönten O auf dem Hinterschenkel sind seit Jahrzehnten Leistungsgaranten im internationalen Sport. Ein Top-Turnier in der Heimat der edlen Oldenburger ist geradezu Verpflichtung und deshalb öffnet die Weser-Ems-Halle vom 02.-05. November 2017 ihre Tore für die Könner über den Stangen und im Viereck und glänzt zudem mit einem familiären Ambiente.

Der Oldenburger AGRAVIS-Cup ist das Reitsportereignis schlecht hin in der Region und bietet zum Jahresabschluss die Möglichkeit für insgesamt 17 Mannschaften aus dem Weser-Ems-Gebiet sich in der voll besetzen Arena vor großer Kulisse zu präsentieren. Die selbstkreierten Dressurküren nehmen an Qualität und Kreativität immer mehr zu - perfektes Sinnbild für Sport und Unterhaltung aus Oldenburg – und sorgen für Riesenstimmung.

Klassischer Weise setzen sich die teilnehmenden Mannschaften der Dressurprüfung Kl. A aus den Mitgliedern der Reitvereine des Weser-Ems-Gebietes zusammen. In diesem Jahr, erstmalig in der Geschichte des AGRAVIS-Cup, geht eine Mannschaft an den Start in der sowohl die zweibeinigen als auch alle vierbeinigen Nachwuchstalente miteinander verwandt sind – eine ganz besondere Kombination.

Ruth Wördemann, Mannschaftsführerin des FuRV Neuenkirchen, beschreibt: „In der Mannschaftskür Kl. A auf dem AGRAVIS-Cup in Oldenburg vom 2. bis 5. November 2017 geht am Donnerstagabend für den Doppelkreisreiterverband Vechta - Cloppenburg eine Mannschaft aus 11- bis 14-jährigen Cousinen mit ihren Weser-Ems-Ponys an den Start. Alle Ponys stammen aus der Zucht der Großeltern Sigrid und Antonius Wördemann. Auf dem diesjährigen Doppelkreisturnier in Löningen begeisterten die zwei Geschwisterpaare Martha und Helene Wördemann sowie Rike und Lotta Kleyböcker die Zuschauer mit einer schwungvollen mit Popmusik von Michael Jackson untermalten Kür.“ Wörtlich eine Familienangelegenheit auf dessen Leistung Besucher und Richter gespannt sind.

Tickets und weitere Informationen unter www.escon-marketing.de oder 04473-9411154.