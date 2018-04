Bilderbuchkino für Kinder ab 3 Jahren.

Oliver will mit Bär spielen. Der ist auch bereit dazu, doch erst in einer Minute. Aber dann ist Bär so auf sein Buch konzentriert, dass er bei allen Versuchen Olivers, ihn vom Lesen abzubringen, nichts tut. Doch dann nimmt der ihm das Buch weg.

Die Teilnahme ist kostenfrei.