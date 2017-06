Olles Reise zu König Winter

Kindertheater ab 3 Jahre

Der Schnee lässt lange auf sich warten - und das ausgerechnet in diesem Jahr, in dem Olle endlich richtige Skier geschenkt bekommen hat. Als es endlich doch schneit, trifft der Junge im Wald auf Väterchen Raureif, der ihm anbietet, ihn in König Winters Schloss mitzunehmen. Raureif hat den Wald in sein schönstes Weiß gehüllt - doch immer wieder kommt das alte Mütterchen Tau, das viel zu früh den Schnee schmelzen lassen will. Olle erlebt den Winter auf eine ganz eigene Art - zauberhaft & poetisch. Gespielt wird die musikalisch untermalte WinterTraumReise mit Tisch-, Stab- und Handpuppen.

Kosten: 5,00 Euro