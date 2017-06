Vorträge, Führungen, Wissenschaftsshows, Kindercampus und jede Menge unterhaltsame Informationen. Höhepunkt des abendlichen Bühnenprogramms ist der Rapper Samy Deluxe.

Der dritte OPEN CAMPUS rückt näher. Am Samstag, 17. Juni 2017, ab 14 Uhr zeigt die Universität Bremen wieder, was in ihr steckt. Unter dem Motto „Welten öffnen – Wissen teilen“ stellen sich in 40 Pagodenzelten entlang der Bibliotheksallee Fachbereiche, Institute und Einrichtungen mit Aktionen, Informationen und Experimenten vor. Studieninteressierte erhalten Anregungen, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Studienberatung beantworten Fragen zur Bewerbung. Kurzvorträge, Wissenschaftsshows und Führungen geben auf vergnügliche Weise Einblicke in wissenschaftliche Phänomene und Fragestellungen sowie die Forschungsarbeit an Bremens Exzellenzuni. Mit einem Kindercampus ist auch an Familien gedacht. In Workshops lösen Jungen und Mädchen Kriminalfälle, lassen Raketen starten oder untersuchen Fossilien.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Die Teilnahme an Führungen und an den Workshops auf dem Kindercampus müssen jedoch vorher angemeldet werden, denn die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die kostenlosen Tickets können bis Samstag, 17. Juni 2017, 12 Uhr gebucht werden. Das detaillierte Programm und Tickets gibt es unter www.uni-bremen.de/de/open-campus/programm.html