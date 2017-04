Optisegeln Ferienkurse

× Erweitern Foto: Bremer Bäder GmbH Optisegeln, Bremer Bäder GmbH

Fünftägige Ferienkurse für Anfänger und Fortgeschrittene

Alle Mann an Board bzw. rein in die Optimisten-Jollen! Die Bremer Bäder GmbH bietet inzwischen seit mehr als zwanzig Jahren von Mai bis August das Optisegeln an und erfüllt den kleinen Matrosen damit den Wunsch, einmal ein Boot selbst zu steuern. Teilnehmen kann jedes Kind, dass das Bronze-Abzeichen (Freischwimmer) besitzt. Die Optimisten-Jolle – kurz Opti – ist ein kleines, leichtes und sehr einfach zu handhabendes Segelboot.

In den Kursen der Bremer Bäder GmbH wird den Nachwuchsseglern (die noch keine oder wenig Erfahrung haben) unter anderem der Umgang mit Steuer und Schot vermittelt. Dabei werden die Kinder selbstbewusster, testen ihre Grenzen aus und erleben unvergessliche Momente in der Natur.

Alle Kurse werden zeitgleich auf dem Unisee und auf dem Werdersee angeboten. Die Kurse finden an 5 Tagen zu jeweils 3 Stunden statt.

Termine:

26.6. - 30.6.2017, 10:00 Uhr - Anfänger

26.6. - 30.6.2017, 13:00 Uhr - Fortgeschrittene

26.6. - 30.6.2017, 16:00 Uhr - Anfänger

3.7. - 7.7.2017, 10:00 Uhr - Anfänger

3.7. - 7.7.2017, 13:00 Uhr - Fortgeschrittene

3.7. - 7.7.2017, 16:00 Uhr - Anfänger

10.7. - 14.7.2017, 10:00 Uhr - Anfänger

10.7. - 14.7.2017, 13:00 Uhr - Fortgeschrittene

10.7. - 14.7.2017, 16:00 Uhr - Anfänger

17.7. - 21.7.2017, 10:00 Uhr - Anfänger

17.7. - 21.7.2017, 13:00 Uhr - Fortgeschrittene

17.7. - 21.7.2017, 16:00 Uhr - Anfänger

24.7. - 28.7.2017, 10:00 Uhr - Anfänger

24.7. - 28.7.2017, 13:00 Uhr - Fortgeschrittene

24.7. - 28.7.2017, 16:00 Uhr - Anfänger

Teilnahme: Anfänger-Kurse 176,00 Euro, Fortgeschrittenen-Kurse 198,00 Euro. Anmeldung erforderlich im Bremer Bäder-Shop oder per Mail an optisegeln@bremer-baeder.de.