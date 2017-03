Das Ferienangebot richtet sich an Mädchen die Lust haben an kreativer Gestaltung zu Ostern. Es wird gebastelt und am Donnerstag findet dann ein interessanter Tagesausflug nach Hannover ins Sealife statt, wo alles rund um das Meer und seine Lebewesen angeschaut werden kann.

Kosten: 1,00 Euro pro Tag, 6,00 Euro für den Tagesausflug, Anmeldungen unter 0421-5799893 oder über www.maedchentreff-huchting.de