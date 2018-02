× Erweitern LandPark Lauenbrück Ostereierzählen im Landpark

Raus geht‘s zum entspannten Oster-Ausflug für die ganze Familie in den dyllischen Tier- und Landschaftspark, wo der Osterhase viele Ostereier versteckt hat. Die Besucher können ganz beim schönen Osterspaziergang durch den Park mit der ganzen Familie die Ostereier in den Verstecken zählen. Wer dann an der Kasse die richtige Anzahl nennt, erhält eine kleine Osterüberraschung.

Im Vorfeld empfiehlt sich auch das Osterfrühstück für die ganze Familie im Landhof. An beiden Feiertagen von 10.00 - 13.00 Uhr kann nach Herzenslust geschlemmt werden.

Frühstückspreise: 21,50 € pro Person ab 14 Jahre 9,90 € von 5 - 13 Jahre, 5,00 € von 3 - 5 Jahre, Kinder bis 2 Jahre frei

Reservierung unter 04267-95 47 60. Das komplette Frühstücksangebot ist auf der Internetseite nachzulesen.

Der Landpark Lauenbrück, gelegen auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg, ist ein Tier- und Landschaftspark von überschaubarer Größe mit rund 200 Tieren, umrahmt von einer malerischen Park- und Teichlandschaft. Die meisten Tiere sind alte Nutz- und Haustierrassen. Auf den Eseln dort dürfen die Kinder sogar durch den Park reiten und die handzahmen

Tiere, wie die Zwerg-Ziegen und das Damwild füttern und streicheln. Auch für den Kinderwagen und Opas Rollator ist der Park optimal angelegt, da er komplett barrierefrei ist. Sogar die Spielplätze sind als Mehrgenerationen-Spiellandschaften angelegt, so dass dem Sandburgenbau-Wettbewerb der 3-Männer-Generationen nichts im Wege steht. Selbst Dackel „Piefke“ darf mit, für ihn gibt es sogar einen Hunde-Tobewald.

Weitere Informationen unter www.landpark.de