Mühlenmuseum Moisburg Ostereiersuche in der Mühle

Am Ostersonntag wartet ein buntes Programm auf die kleinen und großen Besucher: Das Mühlrad dreht sich und treibt die eindrucksvolle Mühlentechnik an, der Müller erklärt den Weg vom Korn zum Brot und hilft dabei, die in den Winkeln der Mühle versteckten Ostereier zu finden.

Mühlen haben von jeher die Fantasie angeregt. Wenn die Mühle in Aktion ist, so ist in ihrem Inneren das geheimnisvolle Rumpeln der Antriebswellen, des Wasserrades und der Mahlgänge zu hören. Auch das eindrucksvolle Gebäude mit seinen vielen versteckten Winkeln – in denen sich prima Ostereier verstecken lassen – trägt mit zur geheimnisvollen Atmosphäre bei. Viele Märchen und Sagen ranken sich um die Mühle. Da liegt es nahe, dass auch der Osterhase einmal einen Besuch abstattet.

In der Mahlgaststube gibt es eine Verschnaufpause. Auf der Speisekarte des Mühlencafés stehen Kaffee und Tee, die legendäre Mühlentorte aus Buchweizen, frisches Mühlenbrot mit Schmalz und Erfrischungsgetränke.

Für Kinder ist der Eintritt frei, Erwachsene zahlen 3 Euro.