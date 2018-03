× Erweitern Wildpark Schwarze Berge Ostereierzählen im Wildpark

Beim traditionellen Ostereierzählen notieren die Besucher*innen auf einem spannenden Rundgang die Zahl der entdeckten Eier notieren und gewinnen mit etwas Glück Freikarten für den nächsten Wildpark-Besuch. Aber aufgepasst, nicht von dem süßen Tier-Nachwuchs ablenken lassen!

Wer vorher noch einen Happen braucht: Für das Frühstücks-Buffet im Wildpark-Restaurant gibt es am Montag ab 9.00 Uhr noch einige wenige Plätze.

Vor oder nach einem erlebnisreichen Ostertag in den Schwarzen Bergen lassen sich leckere Eisbecher, täglich frische und hausgemachte Torten- und Kuchenspezialitäten oder die beliebten À-la-carte-Gerichte des Wildpark-Restaurants genießen. Die heiß begehrten Plätze auf der Sonnenterrasse mit herrlichem Blick in den idyllischen Park können übrigens auch ohne Eintrittskarte besucht werden. Lassen Sie sich dort zu Ostern so richtig verwöhnen. Plätze im Wildpark-Restaurant reservieren Sie unter 040 / 819 77 47 - 40.

Der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. Bis Ende März hat der Wildpark von 9 – 16.30 Uhr geöffnet, ab dem 1. April ist der Einlass von 8 - 18 Uhr. Zu erreichen ist der Wildpark mit dem Bus Linie 340 bis vor das Eingangstor oder mit dem Auto A7, Abfahrt Marmstorf. Tel.: (040) 819 77 47 – 0 www.wildpark-schwarze-berge.de www.facebook.com/WildparkSchwarzeBerge