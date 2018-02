Osterferienprogramm II

Die Kunst- und Kreativwerkstätten für Kinder sind im Bürgerhaus in den Osterferien wieder geöffnet. Es gibt ein buntes Angebot, von österlichen Basteleien, Schnitzen, Ytong- Schnitzen, Malwerkstätten und Tanzwerkstätten und vieles mehr. Die Kreativangebote stehen den Kindern von 8.00 bis 16.00 Uhr zur Verfügung. Neben den Werkstätten kommt Spielen und der Spaß auch nicht zu kurz. Wir werden unsere Spielgeräte aufbauen und die Spielplätze in der Umgebung erkunden sowie einen kleinen Ausflug machen. Kommt und seid in den Ferien bei uns im Haus kreativ!Das Ferienprogramm richtet sich an Kinder von 6 – 12 Jahren.

Vom 26.03.- 29.03.2018 täglich von 8.00 bis 16.00 Uhr statt. Es gibt einen kleinen Mittagssnack.

Der Teilnehmerbeitrag beträgt 50 € pro Kind (für Geschwisterkinder 45 €). Kinder die aus dem Ortsteil Hemelingen (PLZ 28309) kommen zahlen dank der WiN-Förderung nur 20 € (Geschwisterkinder 15 €).