Ostern im Freizeitpark

Am Ostersonntag und -montag besucht ein ganz seltenes Tier den Freizeitpark: der Osterhase. Dieser hat bedruckte Ostereier und Süßigkeiten für die Kinder in seinem Korb. Das ganze Team, der Hase und alle anderen Tierparkbewohner, freuen sich auf jeden Besucher. Susi Ranitz modelliert Tiere, Blumen und Kraken in Sekundenschnelle aus Luftballons, die die kleinen Gäste anschließend mit nach Hause nehmen dürfen. Von Karfreitag bis Ostermontag ist sie zu Gast. Außerdem gibt es Tiernachwuchs zu entdecken: Die Servale haben Nachwuchs bekommen, Rosa und Rosi und zwei gerade geborene Wasserböcke sind erstmals zu sehen. Und natürlich gibt es im Streichelzoo reichlich Lämmchen bei Schafen und Ziegen zu entdecken.

Der Eintritt beträgt für Kinder bis 13 Jahren 15 und für Erwachsene 17 Euro. Kinder unter 3 Jahren sind kostenfrei.