Ostern im Park

× Erweitern Foto: Dorint Hotels & Resorts Dorint Park Hotel Bremen

Am Ostersonntag, 16. April, wird im Dorint Park Hotel Bremen das Osterfest gefeiert. Während die Großen beim Osterbrunch deluxe in frühlingshaften Ambiente in der prachtvollen Kuppelhalle schlemmen, wartet auf die Kleinen ein buntes Animationsprogramm mit Kinderschminken und Ostereiersuche im Park am Hollersee.

Der Osterbrunch deluxe kostet pro Person 69 Euro, Kinder bis 5 Jahre gratis, Kinder von 6 bis 11 Jahren erhalten 50 % Ermäßigung. Um Reservierung wird gebeten unter Telefon 0421-3408513 oder per E-Mail an restaurant.bremen@dorint.com