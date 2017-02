× Erweitern Foto: Dodenhof Ostersause im Spielparadies, Dodenhof

Am Ostersamstag stehen auch in dodis Spielparadies alle Zeichen auf „Ostern“. Hier können Kinder Hasenmasken, Ostereier und Osterglocken basteln oder an einem der zahlreichen Mitmach-Spiele im Freien teilnehmen.

Die große Ostersause startet von 11 bis 16 Uhr: Beim „Eier- Kricket“, im „Eier-Hindernis-Parcours“ oder beim „Kein-Ohr Hasenstecken“ winken für jedes teilnehmende Kind eine Hasenmedaille und eine Urkunde.