Walle-Center Osterbasteln für Kinder

Der Frühling kommt, mit großen Schritten, und auch wenn das Wetter noch unberechenbar ist: Der Osterhase kommt ganz bestimmt.

Das Walle-Center verwandelt sich ab dem 12. März in eine bunte Frühlingswiese, auf der sich jede Menge Osterhasen tummeln. Liebevoll dekorierte Szenarien in der Ladenstraße zeigen kleine und große Langohren und stimmen die Centerbesucher auf die bevorstehende Osterzeit ein. Insbesondere den Kleinen wird ein buntes Osterprogramm geboten. Freitags und samstags von 14 bis 18 Uhr können Kinder bis 10 Jahre sich in der Kreativstation gestalterisch austoben. Jeden Tag werden andere spannende Dinge wie Osternester, Eier, Osterfiguren u.v.m. gebastelt. Die Kinder gestalten alle Dinge ganz individuell nach ihren Vorstellungen und nehmen sie als Erinnerung mit nach Hause. Beim Kinderschminken legen die Kids den Stift aus der Hand und bekommen zauberhafte Ostermotive ins Gesicht gemalt.

Das gesamte Programm unter www.walle-center.com.