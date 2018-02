× Erweitern JAZZ Promotion & Events Osterspaß in der Kinderwildnis

Wo könnte man in Bremen so richtig gut Ostereier verstecken? Genau, in der Kinderwildnis. Das weiß auch der Osterhase, und deshalb sollten sich alle Kinder und Familien aus Bremen und umzu am Ostersonntag schnell auf die Socken machen.

Schon in den frühen Morgenstunden hoppeln echte Osterhasen durch die Kinderwildnis und verstecken bunte Ostereier und kleine Geschenke. Startschuss für die gemeinsame Suche ist um 10 Uhr. Wer es nicht rechtzeitig schafft oder spontan nachkommen möchte, hat bis 12 Uhr die Gelegenheit dazu. Teilnehmen dürfen alle Kinder ab dem Laufalter bis 10 Jahre. Erwachsene sind während der Suche die stillen Begleiter, darauf legen unsere Osterhasen-Teams sehr großen Wert.

Neben der Ostereiersuche findet ein familienfreundliches Osterprogramm in der Zeit von 10 bis 15 Uhr statt: Mit dabei sind Kinderschminken, kreative Mal- und Bastelstände, Eierlauf-Parcour und vieles mehr. Ein bisschen Gastronomie, Kaffee und selbstgemachter Kuchen werden ebenfalls vor Ort sein.

Ab Anfang März können sich Familien über www.bremerosterspass.de zur Eiersuche anmelden. Alle angemeldeten Kinder erhalten vor Ort einen schönen AOK-Stoffbeutel und dürfen sich über bunte Eier und kleine Geschenke freuen. Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: Ostermontag, 02.04.2018.

Die Veranstaltung ist kostenlos, freiwillige Spenden für die Kinderwildnis zur Erhaltung des Geländes und Spielgeräte werden gerne entgegengenommen.