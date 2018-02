Osterspielespaß

Im Wisentgehege Springe wird wild Ostern gefeiert - wilde Tiere und viele Aktionen inklusive. Der Osterspaß für die ganze Familie ist am Ostersonntag und Ostermontag, 01. und 02. April, jeweils von 11 bis 17 Uhr, zu erleben. An beiden Tagen ist der Osterhase mit dem Bollerwagen im Wildpark unterwegs. Der nette Geselle verteilt Ostereier an die Besucherkinder. Tatkräftige Unterstützung erhält er von einem Küken, das ebenfalls mit dem Bollerwagen unterwegs ist. Richtig lustig geht es beim Oster-Spiele-Spaß an der Köhlerhütte zu: Ob beim Eierangeln, Eierlaufen, auf dem Hüpfparcours oder an der Schokowurfmaschine – dort können Kinder ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen und werden mit einer süßen Überraschung belohnt. Alle, die kreativ werden wollen, können Eier marmorieren und ihrer Kreativität beim Basteln freien Lauf lassen.

Das Wisentgehege hat von März bis Oktober täglich ab 8.30 Uhr geöffnet. In den Monaten November bis Februar ist ab 9.00 Uhr geöffnet. Letzter Einlass ist von Mai bis September um 18.00 Uhr; März, April und Oktober hat die Kasse bis 17.00 Uhr geöffnet und von November bis Februar ist letzter Einlass um 16.00 Uhr.

Erwachsene zahlen für ein Tagesticket 12 Euro, Kinder bis 17 Jahren 8 Euro, Azubis, Studenten und Menschen mit Behinderung zahlen 9,50 Euro. Infos www.wisentgehege-springe.de