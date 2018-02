× Erweitern Freilichtmuseum am Kiekeberg Ostervergnügen am Kiekeberg

An zwei Tagen wird es wieder österlich bunt und fröhlich am Kiekeberg. Der Frühling hält Einzug und hat den Osterhasen gleich mitgebracht. Meister Lampe und seine Artgenossen tummeln sich im Freigehege und beim Frühschoppen bringen Musiker Swing und Jazz in unser Museum. Essen und Trinken verleiten zum Verweilen in der Museumsbrennerei um die Musik und den Frühling im herrlichen Ambiente zu genießen.

Der Ostermarkt bietet alles was das Herz begehrt. Rund um das Thema Ostern und Frühling finden sich bei den Ausstellern eine große Vielfalt zum Stöbern und Kaufen.

Kinder können an zahlreichen Mitmach-Stationen Hasen filzen, österliche Bastelideen umsetzen und Kekse backen und bunt verzieren.

Auf dem ganzen Gelände gehen die kleinen Entdecker auf Spurensuche. Schaffen Sie es, das Rätsel auch in diesem Jahr zu lösen?

Zur Stärkung gibt es Kaffee und Kuchen aus der Museumsbäckerei. Außerdem sind der Museumsgasthof Stoof Mudders Kroog und das Rösterei-Café Koffietied geöffnet.

Der Eintritt ist für Besucher bis 18 Jahre frei, Erwachsene zahlen 9 Euro.

