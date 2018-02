× Erweitern © Thomas Hellmann / WFB Der Osterhase kommt auf die Osterwiese

Der Osterhase kommt mit vielen Überraschungen und verteilt Süßes an die Kinder auf der Osterwiese. Viel Spaß und Abwechslung versprechen rund 200 Schausteller von Fahrgeschäften, darunter 13 Kinderfahrgeschäfte, bis hin zu Losbuden und Essensständen.

Zwischen Hauptbahnhof und Messegelände kurven Achterbahn und Kinderkarussells, Spannung gibt's an den Losbuden und in der Geisterbahn. Auch Kulinarisch hat die Osterwiese viele Leckereien zu bieten.

Während der gesamten Osterwiesenzeit ist auf einer Sonderfläche eine historische Zeitreise geplant. Unter dem Motto Hinter den Kulissen werden alte Schaustellerfahrzeuge ausgestellt und zeigen den Wandel der letzten Jahrzehnte.

Unter den 21 Actionfahrgeschäften befinden sich Klassiker wie Commander, Break Dancer und Happy Sailor. Für den besonderen Nervenkitzel sorgt unter anderem der Booster Maxxx Mega, der mit einer Beschleunigung von 4G und einer Spitzengeschwindigkeit von 100 Kilometer pro Stunde 16 actionhungrige Passagiere in eine Höhe von 55 Meter katapultiert. Der Voodoo-Jumper lädt zum Tanz ums Feuer ein. In Zweiergondeln, die frei rotieren, gibt es nicht nur ein Speed-Programm sondern auch einen Freifalleffekt. Temporeiche Abfahrten und enge Kurven bietet die 420 Meter lange Strecke der Berg & Tal-Bahn, die einzige Achterbahn auf der Osterwiese. Selber Gas geben kann man bei der Rallye Monte Carlo. Die größte transportable Go-Kartbahn der Welt stammt aus den USA und geht über drei Etagen. Die Montgolfiere bietet eine Verschnaufspause für die ganze Familie und in 8,50 Meter Höhe einen Blick über die Osterwiese. Mit einem Handrad in jeder Gondel können die Aeronauten den Korb selbst nach Belieben um die eigene Achse drehen. Im Haunted Mansion wird es dagegen richtig gruselig. Zwanzig animierte Figuren sorgen während der Fahrt für Schrecken, dazu kommen Feuer-, Nebel- und Wassereffekte. Auf eigenen Füßen geht es durch das Remmi Demmi und das Aqua-Labyrinth. Der Glasirrgarten bietet seinen Besuchern verwirrende Erlebnisse hinter sprudelnden Wassersäulen und -wänden.

Täglich von 14 bis 23 Uhr - außer an Karfreitag - lockt der Frühlings-Jahrmarktbummel.