Bilinguales BilderBuchKino

Otto ist ein Bücherbär, das heißt, er lebt in einem Buch. Was jedoch keiner weiß: Er wird lebendig und kann aus seinem Buch steigen. Kritisch wird es, als er bei einem Umzug vergessen wird. Aber tatkräftig wie er ist, macht er zuerst einen Plan und sich dann auf den Weg ins Abenteuer. Wird gefördert vom Programm Wohnen in Nachbarschaft WiN.

Infos unter 0421-3614767.

Teilnahme: Für Kinder ab 5 Jahre, kostenfrei.