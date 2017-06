Out of control

Ein „Live Animation Cinema Projekt“ von kainkollektiv & sputnic ab 13 Jahre

Haushaltsgeräte, die miteinander kommunizieren, Uhren und Apps, die Blut-, Zucker- und Kalorienwerte überprüfen, Firmen, die schon wissen was man will, bevor man es bestellt hat – eine Datenflut rollt heran, ein unablässiger Strom von Informationen. Der virtuelle Raum ist gerade für Jugendliche selbstverständlich geworden, die Rolle des Individuums im digitalen Zeitalter dabei zunehmend unklar. Was muss man wissen, um sich in einer Gesellschaft, die vorrangig mit Algorithmen und Robotern arbeiten wird, zu behaupten? kainkollektiv ist ein international arbeitendes KünstlerInnenteam, das sich seit 2008 interdisziplinär und im stetigen Austausch mit Bildender Kunst, Tanz, Musik und Neuen Medien auseinandersetzt. Ihre Arbeit im Moks zum Thema Sicherheits- und Kontrollgesellschaft werden sie gemeinsam mit den Medienkünstlern um sputnic als live animierte Performance inszenieren.

Kosten: 10,00 Euro, ermäßigt 7,00 Euro