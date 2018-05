Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes

CH 2018, Regie: Manuel Flurin Hendry. Mit: Stefan Kurt, Luna Paiano, Maxwell Mare. 90 Min., FSK 0.

Papa Moll (Stefan Kurt) soll sich ein Wochenende lang allein um die Kinder kümmern, weil Mama Moll (Isabella Schmid) einen Wellnessurlaub geplant hat. Das kann nicht gutgehen, denn Papa Moll ist zwar liebenswert und kümmert sich aufopferungsvoll um seine Kinder Evi (Luna Paiano), Fritz (Maxwell Mare) und Willy (Yven Hess), doch er ist auch ein wenig trottelig und muss noch dazu ausgerechnet an diesem Wochenende Überstunden in der Schokoladenfabrik schieben. Er hat nicht nur keine Zeit, um auf seinen eigenen Nachwuchs aufzupassen, er bekommt außerdem die Kinder seines Chefs Stuss (Martin Rapold) aufgedrückt. Jackie (Lou Vogel) und Johnny (Livius Müller Drossaart) sind die Erzfeinde seiner eigenen drei Kinder. Da ist das Chaos natürlich vorprogrammiert, obwohl Papa Moll zunächst noch versucht, zwischen den Streithähnen zu vermitteln.

Für Kinder und Jugendliche bieten die Bremer Filmkunsttheater, mit Unterstützung der Sparkasse Bremen, an jedem letzten Samstag des Monats kostenloses Kino an. Geplant sind anspruchsvolle Filme jenseits des Mainstreams sowie Themen- und projektbezogenes Jugendfilmkino. Das Traditionskino soll dem jungen Publikum als Begegnungsstätte zur Verfügung gestellt werden, die Wahrnehmung qualitativ hochwertiger Filme für Kinder und Jugendliche, soll gefördert werden. Hier sollen vor allem deutsche und europäische Filme im Fokus stehen. Gemeinnützige Einrichtungen aus Bremen sollen darüber hinaus die Möglichkeit bekommen sich in diesem Rahmen zu präsentieren.