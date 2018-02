Papierwelten

× Erweitern Foto: © Kunsthalle Bremen Kunstkarussell: Winterspiele, Kunsthalle Bremen

Figuren aus Pappmaché, Fingerpuppen mit Papierkostümen, Collagen und selbst kreiertes Geschenkpapier – in diesem Atelierkurs erschaffen die kleinen Künstler ab 6 jahren unterschiedlichste Kunstwerke aus Papier! Bei spannenden Ausflügen in die Gemäldegalerie können sich die Kinder viele Ideen für fantastische Figuren, kunstvolle Kostüme und märchenhafte Muster holen, und anschließend in eigener Arbeit ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Kosten: € 80,-/ € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein in Bremen

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung erforderlich bis 5. April unter www.kunsthalle-bremen.de/kalender