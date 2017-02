Peter und der Wolf

Ein musikalisches Figurentheater

Der Großvater sagt zu Peter: „Wenn du in den Garten gehst, mach das Tor wieder zu!“ Und was macht Peter, der Schlingel? Er vergisst, das Tor zu schließen. Stattdessen spielt er mit der Ente und dem kleinen Vogel, und auch der Kater schleicht leise um sie herum. Was dann geschieht, ist eine spannende Geschichte! So viel soll verraten werden: Es wird ganz schön gefährlich! Doch Peter ist mutig und unerschrocken - denn er und seine Freunde, die Tiere, halten zusammen, wenn es darauf ankommt.

Eintritt: Erwachsene 4,00 Euro, Kinder 2,50 Euro, Kartenreservierung unter 0421-4081757 oder per Malii an info@kulturambulanz.de