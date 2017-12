Theater mit Puppen: „Peterson und Findus. Morgen, Findus, wird’s was geben“

Seitdem der alte Pettersson seinem Kater vom Weihnachtsmann erzählt hat, wünscht sich Findus nur noch, dass der Weihnachtsmann auch ihn besucht. Nun, versprochen ist versprochen – also strengt Pettersson sich ordentlich an, zeichnet, sägt, hämmert, bohrt, damit Findus am Ende nicht enttäuscht ist. Natürlich kommt dann alles anders, als er denkt: Schließlich passieren manchmal Dinge, die nicht geplant und vielleicht nicht einmal erklärt werden können.

Das „Theater mit Puppen“ ist am Samstag, 9. Dezember 2017, im Bürgerzentrum Neue Vahr mit einer Interpretation des Stücks „Pettersson und Findus: Morgen, Findus, wird’s was geben“ nach dem gleichnamigen Buch von Sven Nordqvist zu Gast: Gespielt werden die Puppen von Angelique und Heinz Lauenburger.

Tickets an der Tageskasse: Erwachsene 10, Kinder 8 Euro