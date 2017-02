Pettersson - Das schönste Weihnachten überhaupt

Film für Familien und Kinder ab 0 Jahren

Der alte Erfinder Pettersson und sein aufgeweckter Kater Findus freuen sich in ihrem verschneiten Holzhaus auf Heiligabend. Doch als die Weihnachtsvorbereitungen beginnen sollen, verletzt sich Pettersson am Fuß und kann weder einen Baum schlagen noch einkaufen gehen. Damit das Weihnachtsfest nicht ausfällt, muss Pettersson über seinen Schatten springen und die Nachbarn um Hilfe bitten. Mit viel Liebe zum Detail gelingt es dem Film, die aus den Kinderbüchern von Sven Nordqvist bekannte Welt mitsamt ihrer Bewohner charmant und kurzweilig lebendig werden zu lassen. Behutsam eingesetzte CGI-Effekte reichern dabei die Realverfilmung an und bemühen sich um eine Nähe zu den Zeichnungen der Vorlage.

Eintritt: 3,00 Euro