Die Bremer Bildungsmatinée behandelt die Schwerpunktthemen "Berufsorientierung in der inklusiven Schule" und "Übergang Schule und Beruf" und fragt gezielt, was sich Eltern und Jugendliche von einer inklusiven beruflichen Orientierung und Vorbereitung auf dem Weg in den Beruf wünschen. Was bedeutet Inklusion in der beruflichen Orientierung und welche Anforderungen ergeben sich daraus an ein inklusives Schulsystem aus der Sicht von Eltern und SchülerInnen? Welche Veränderungen in den bisherigen Abläufen und welche Voraussetzungen braucht es dafür? Zu diesen Fragen möchten wir gemeinsam mit Eltern und deren jugendlichen Kindern diskutieren, denken, wünschen und fordern. Das Mitdenken, Mitdiskutieren und Zuhören von pädagogischen Fachkräften aus den Schulen und VertreterInnen aus der Politik und den Behörden ist ausdrücklich erwünscht! Besonders möchten wir auch Eltern von jüngeren Kindern, für die die berufliche Orientierung scheinbar noch in weiter Ferne liegt, dazu einladen mit zu denken und Anforderungen an einen inklusiven Übergang von der Schule in den Beruf zu formulieren. Veränderungen brauchen Zeit!

Für die Veranstaltung am 29. Oktober, die im Rahmen eines Familien-Sonntagsbrunches stattfindet, ist eine Anmeldung in jedem Fall erforderlich: Wer dabei sein möchte bei "Pfeiffer mit 3f ! - Die Bremer BildungsMatinee" kann sich noch bis Mittwoch, den 25.10. unter der Telefonnummer 0421-163 82-0 verbindlich anmelden.

Der Kostenbeitrag für das kalt/warme Buffet inklusive Kaffeespezialitäten, Tee, Saft und Kakao beträgt für Erwachsene und Jugendliche 13 Euro. Auf Wunsch wird während der Veranstaltung eine Betreuung für Kinder im Alter von 3 - 11 Jahren angeboten. Der Kostenbeitrag für das spezielle Kinderbuffet beläuft sich auf 5,50 Euro.

Die Veranstaltungsreihe wird durchgeführt von "Eine Schule für Alle Bremen e.V." in Kooperation mit der Bürgermeister-Smidt-Schule, der Gesamtschule Mitte, der GEW, der Grundschule Borchshöhe, der Jugendherberge Bremen, der Kinderschule Bremen, dem Landesbehindertenbeauftragten des Landes Bremen, dem Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder, der Oberschule am Leibnizplatz, dem Verein 21hoch3, dem ZEB und dem ZEBiS.