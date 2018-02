Pfeiffer mit 3 f - die Bremer Bildungsmatinee

Die Bremer Bildungsmatinee rund um das Thema schulische Inklusion findet wie immer im Rahmen eines Familienfrphstücks statt, zu dem alle Interessierten herzlich eingeladen sind. Anmeldeschluss ist Mittwoch, der 14.2.

Wer dabei sein möchte, kann sich unter der Telefonnummer 0421-163 82-0 verbindlich anmelden. Der Kostenbeitrag für das leckere kalt/warme Buffet inklusive Kaffeespezialitäten, Tee, Saft und Kakao beträgt für Erwachsene und Jugendliche 13,00 Euro, Bei Bedarf wird eine Betreuung für Kinder im Alter von 3 bis 11 Jahren angeboten. Der Kostenbeitrag für das spezielle Kinderbuffet beläuft sich auf 5,50 Euro.

Bei der letzten BildungsMatinee im Oktober haben wir in einem Workshop mit Eltern, Jugendlichen und Interessierten gesammelt und überlegt, was Eltern und Jugendliche sich für eine inklusive berufliche Orientierung in der Schule und für die Vorbereitung auf dem Weg in den Beruf wünschen und was es dafür braucht. Die Ergebnisse aus dem Workshop, die Sie vorab auch schon unter dem link https://www.eine-schule-fuer-alle-bremen.de/ downloaden können, wollen wir am 18. Februar 2018 weiter entwickeln. Wir stellen zunächst die Ergebnisse einer Masterarbeit zum Stand der Beschulung in der Werkstufe vor. Anschließend haben wir VertreterInnen der Werkstufen von mehreren beruflichen Schulen in Bremen eingeladen, aus ihrer täglichen Praxis zu berichten. Welche inklusiven Ansätze gibt es dort schon und was fehlt noch? Welche konkreten Schritte könnten zu mehr Inklusion führen? Diese Fragen möchten wir mit den eingeladenen ReferentInnen und dem Publikum diskutieren.

Die Veranstaltungsreihe wird durchgeführt von "Eine Schule für Alle Bremen e.V." in Kooperation mit der Bürgermeister-Smidt-Schule, der Gesamtschule Mitte, der GEW, der Grundschule Borchshöhe, der Jugendherberge Bremen, der Kinderschule Bremen, dem Landesbehindertenbeauftragten des Landes Bremen, dem Landesverband Evangelischer Tageseinrichtungen für Kinder, der Oberschule am Leibnizplatz, dem Verein 21hoch3, dem ZEB und dem ZEBiS.