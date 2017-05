Dienstag, 11. Juli bis Freitag, 14. Juli

Sommerferienkurs für Kinder ab 8 Jahre, 10 bis 14 Uhr

Phantastische Tierwesen in der Kunsthalle – und wo sie zu finden sind!

mit Dina Koper

Phantastische Tierwesen in der Kunsthalle? Allerdings! Sie sind abhanden gekommen und die Kursteilnehmer werden sie einfangen und zurück in ihre Koffer sperren. Doch wie genau sie aussehen, müssen die Kinder erst noch herausfinden. Zum Beispiel das unsichtbare Ungeheuer des Abenteurers. Oder die geheimnisvolle, kleine Gestalt auf der Insel Lipadusa. Und: Gibt es Maushörner und Phönixhasen wirklich? Wenn in diesem Ferienkurs die Tiere der Kunsthalle neu zusammen gesetzt werden, entstehen phantastische Wesen und die Kinder bestücken ihre Koffer mit Pop-up Tieren aus Papier.

Kosten: € 80,- / € 70,- Geschwisterkinder / € 70,- bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein / € 60,- Geschwisterkinder bei Familienmitgliedschaft im Kunstverein

Anmeldung erforderlich! (bis 19. Juni)