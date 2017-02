× Erweitern Foto: Janina Snatzke Physikspaß aus dem Smartphone, phaeno

Physiktricks und Apps mit dem Smartphone

Euer Smartphone kann noch viel mehr als ihr denkt! Denn in Smartphones oder Tablets stecken mehrere Sensoren, die ständig die Umgebung messen. Diese kann man nutzen, um coole Sachen zu testen. Was macht das Handy bspw. in der Salatschleuder?

Kosten: Im Tagesticket enthalten