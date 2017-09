Pilotentraining

Im Klimahaus kommen Wagemutige ihrem Traum vom Fliegen sehr nahe: Im Hubschrauber-Simulator testen Kinder ab 10 Jahre, die mindestens 14,40 Meter groß sind, ihre Fähigkeiten als Piloten.

Die Rotorgeräusche dröhnen in den Ohren, die Kabine vibriert, dann hebt der Helikopter vom Boden ab und der Blick schweift über den Verlauf der Weser. In Norddeutsch­lands einzigem Hubschrauber-Simulator nehmt ihr das Steuer selbst in die Hand und stellt eure Fähigkeiten als Pilot unter Beweis. Ein erfahrener Hubschrauberpilot wird euer Abenteuer in der originalgetreuen Nachbildung eines zweimotorigen Hubschraubers begleiten.

Das Training wird von einem echten Piloten begleitet und geeignet für Kinder ab 10 Jahre mit einer Mindestgröße von 1,40 m.

Die Teilnahme kostet 24 Euro pro Kind (inkl. Vor-/Nachbesprechung und Flug-/Steuerungskunde durch den Piloten, ein exklusives 10-minütiges Flugerlebnis und eine Urkunde für den Flugschüler).