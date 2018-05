Pimp my Shirt

Wer noch T-Shirts oder Hosen Zuhause rumliegen hat, die er nicht mehr anzieht oder seine Klamotten aufpeppen und kreativ neu gestalten möchte, ist hier genau richtig. Egal ob schneiden, malen oder färben, die Kinder können ausprobieren, was ihnen am besten gefällt. Außerdem gibt es Blanko-Shirts vor Ort, sodass sich kreativ ausgetobt werden kann.

Für Kinder von 6 bis 12 Jahren, die Teilnahme kostet 8 Euro. Der Treffpunkt ist der Jugendtreff Lemwerder, Schlesische Straße 19.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.