Zum zweiten Mal kooperieren der Wildpark Schwarze Berge und das Harburger Theater anlässlich eines Weihnachtsstückes miteinander. Dieses Jahr werden die Abenteuer-Geschichten von Pippi Langstrumpf zwischen Hängebauchschweinen und Wölfen in der ganz besonderen Atmosphäre der Kunsthandwerkerhalle des Wildparks erlebbar:

Der Alltag der braven Geschwister Tommy und Annika ändert sich schlagartig, als in das leerstehende Nachbarhaus ein Mädchen mit roten Zöpfen und Sommersprossen einzieht. Pippilotta Victualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf – so heißt das lebenslustige Mädchen mit vollem Namen. Aber alle dürfen sie Pippi nennen. Und die macht, was sie will, schließlich ist sie das stärkste Mädchen der Welt!

Mit verschiedenen Rollen tragen die Harburger Theaterfreunde die lustigen Abenteuergeschichten von Pippi Langstrumpf im Wildpark Schwarze Berge vor.

Die Kosten für die szenische Lesung belaufen sich auf 6 Euro pro Person. Ein heißer Kakao und der Wildpark-Eintritt sind im Preis inbegriffen.

Die Anmeldung ist erforderlich unter 040-819 77 47-0.

Weitere Informationen finden Sie unter www.wildpark-schwarze-berge.de/event

Die Kartenreservierung ist unter 040-33395060 möglich.

Der Wildpark Schwarze Berge in Rosengarten-Vahrendorf ist ganzjährig täglich geöffnet. Von April bis Ende Oktober ist der Einlass von 8 - 18 Uhr. Von November bis Ende März hat der Wildpark von 9 – 16.30 Uhr geöffnet.