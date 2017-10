× Erweitern Europaarts Konzert- &Veranstaltungsagentur Planet der Puppen

In der interaktiven Zirkus-Show tanzen lebendige Puppen: In den Konzerthallen Moskaus war Planet der Puppen bereits ein sensationeller Erfolg. Auch in Frankreich, Belgien, Spanien, Irland, Israel und zahlreichen weiteren Ländern wurde die Show von Groß und Klein gefeiert. In Paris lockte Planet der Puppen über eine Million Zuschauer an. Jetzt kommt das einzigartige Showspektakel endlich nach Deutschland.

Auf der bunten Bühne wird den Zuschauern so einiges geboten: Ein Kapitän begibt sich mit seinem Raumschiff auf die aufregende Reise zum Planet der Puppen. Dort begegnet der Kapitän die Bewohner dieses außergewöhnlichen Planeten im All. Es beginnt ein ebenso turbulentes wie quirliges Abenteuer für die ganze Familie! Mit fantasievollen Kostümen, bunten Tanznummern und einer spannenden Geschichte bietet Planet der Puppen einen großartigen Spaß.

Die originelle Erfolgs-Show begeistert mit tollen Spezialeffekten, lustiger Musik und atemberaubender Artistik. Auf dem Planet der Puppen sind zahlreiche sympathische Helden beheimatet - neben Affen, Katzen und einer Giraffe trifft man auf dem weit entfernten Planeten auch auf Dinosaurier und so einige wundersame außerirdische Kreaturen. Über 100 Puppen sorgen in dieser einzigartigen Live-Show für ein unvergessliches Bühnen-Erlebnis, das nicht von dieser Welt ist. Vor der Vorstellung können sich die Kleinen gemeinsam mit den Helden der Show fotografieren lassen.

Die Tickets sind ab 9,50 Euro zum Beispiel hier erhältlich.