Auf zum Universum Bremen - Scratch heißt die grafische Programmiersprache, in der die Kinder in diesem Workshop eine Funktion programmieren. Scratch ist eine einfache, aber vielseitige Programmiersprache, deren grafische Programmierumgebung von LEGO-Steinen abgeleitet wurde. Auf diese Weise können schon Kinder ab der dritten Klasse selbstständig interaktive Geschichten entwickeln sowie Spiele, Animationen und andere kreative Projekte umsetzen. Mit Hilfe dieser grafischen Bausteine stellen sie unter professioneller Anleitung einen eigenen Programmablauf zusammen, der dann als eigenständiges kleines Programm funktioniert. Das hat viel mit Logik und kreativem Ausprobieren zu tun und gibt den Kindern einen Einblick in die Funktion von Computern und Software. Im Anschluss ist noch Zeit, die Ausstellung im Universum anzuschauen.

Für Kinder von 9 bis 15 Jahren, die Teilnahme kostet 10 Euro. Der Treffpunkt ist bei der Fähre Lemwerder.

Wer mitmachen möchte, kann sich am Samstag, den 26. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr und am Donnerstag, den 31. Mai, zwischen 14 und 18 Uhr im BEGU-Saal anmelden. Bitte die Teilnahmegebühr mitbringen. Viele Aktionen können nur eine begrenzte Teilnehmeranzahl aufnehmen, deshalb bitte zunächst nur max. zwei Anmeldungen pro Kind. Die Restplätze werden ab Montag, den 11. Juni vergeben. In welchen Aktionen noch Plätze zu ergattern sind, erfahren Interessenten unter 0421-688610.