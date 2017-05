× Erweitern Foto: LandPark Lauenbrück gGmbH Poetry im Park, LandPark Lauenbrück

Tote Dichter gegen tollkühne Poeten der Neuzeit

Bei „Poetry im Park“ treffen die bundesweit besten Poetry Slammer sowie Stars aus der Region aufeinander: Vier aktuelle Star-Slammer gegen vier "tote" Dichter, die von Schauspielern gemimt werden, haben jeweils nur sechs Minuten Zeit, ihre Texte auf der Waldbühne vorzutragen und die Gunst der Publikumsjury zu gewinnen. Für das Team „Alive“ gilt: nur Selbstgeschriebenes, kein Gesang, keine Requisiten und für Team „Dead“: Texte von verstorbenen Poeten, Requisiten unbedingt erwünscht.

Eintritt: Erwachsene 9,00 Euro, Kinder 7,00 Euro, Karten an der Eintrittskasse oder per Mail an sekretariat@landpark.de